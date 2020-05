CD&V-voorzitter Coens: “Vooral het project voor een nieuwe regering is belangrijk”

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt niet expliciet dat N-VA deel moet uitmaken van een volgende federale regering. Wel benadrukt hij dat de samenwerking tussen de federale regering en de Vlaamse regering - met N-VA’er Jan Jambon aan het hoofd - cruciaal is. “Wie meewil wil mee, maar we moeten vooruit”, zei Coens zondag in De Zevende Dag op Eén.