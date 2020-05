In Vlaanderen gaat 17 procent van het drinkwater verloren: “Investeringen dringen zich op”

In Vlaanderen gaat ongeveer 17 procent van het drinkwater “verloren”, of zowat 197 miljoen liter per dag. Dat meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Danen (Groen) zaterdagavond op basis van het VMM-rapport Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2018. Het gaat daarbij vooral om lekverliezen (97 procent). Uit het rapport blijkt volgens Danen ook dat het percentage aan niet-geregistreerd verbruik jaarlijks toeneemt in Vlaanderen.