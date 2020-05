Spanje heet toeristen welkom, ook Marc Van Ranst is optimistisch over reizen

“Spanje wacht op jullie!” Als een van de laatste zuiderse landen in de rij nodigde premier Sánchez zaterdag toeristen uit om vooral de zomer door te brengen in zijn land. “Reizen is prima, voor zover elk van die landen, maar ook elk van de streken op je bestemming, in het dalende deel van de curve zitten”, zegt viroloog Marc Van Ranst.