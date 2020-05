Fabio Jakobsen won zaterdag de sprintcompetitie van de Challenge of the Stars. In de virtuele wielerwedstrijd over 1,2 kilometer toonde de Nederlander zich de sterkste na een knock-outcompetitie. De Italiaan Filippo Ganna moest in de finale de duimen leggen. Maar hoe ziet dat eruit, hard sprinten op rollen? De sprinter van Deceunininck - Quick-Step zette zijn finalesprint op Twitter. In de video lijkt zijn vriendin het allemaal best leuk te vinden.