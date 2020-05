Nu de Nederlandse horeca op 1 juni weer opent, stijgt ook de druk in Vlaanderen. Horeca Vlaanderen dringt voor de meer dan 60.000 horeca-ondernemers aan op duidelijkheid. “Het moet écht deze week”, zegt CEO Matthias De Caluwe in De Zondag. “Doen we niets, dan zijn meer dan 20.000 jobs weg.”