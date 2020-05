Basisschool Korpsel sluit na positieve coronatest kinderverzorgster: “Flinke tegenvaller”

Beringen -

Het stadsbestuur van Beringen besliste zaterdagavond om de stedelijke basisschool De Hoeksteen in Korspel preventief te sluiten. Dit gebeurde nadat een personeelslid positief had getest op Covid-19. Het betrokken personeelslid, een kinderverzorgster, stond afgelopen maandag nog in de noodopvang van kleuters en onderging vrijdag een coronatest.