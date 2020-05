Gratie voor duizenden gevangenen in Egypte, onder wie moordenaar van popster Suzanne Tamim

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi heeft zaterdag duizenden gevangenen gratie verleend naar aanleiding van het einde van de ramadan. Onder hen ook een voormalig agent die opgesloten was voor de moord op de Libanese popdiva Suzanne Tamim in 2008, zo melden Egyptische media.

De voormalige politieagent, Mohsen al-Sukkari, was in 2010 in beroep veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord met messteken twee jaar eerder in Dubai op de 30-jarige beroemde zangeres en actrice.

Gezondheidsredenen ...