Oostenrijkse skiester Anna Veith bergt de latten op

De Oostenrijkse skiester Anna Veith zet een punt achter haar carrière. Dat bevestigde ze zaterdag op de Oostenrijkse televisie, nadat haar beslissing eerder deze maand al uitlekte.

De 30-jarige Veith, Anna Fenninger voor haar huwelijk in 2016, sluit haar loopbaan af met vijftien wereldbekerzeges: elf in de reuzenslalom, drie in de super-G en één in de combiné. 45 keer stond ze na een wereldbekerwedstrijd op het podium. Ze won de Wereldbeker in 2014 en 2015. Die beide seizoenen bracht ze ook de Wereldbeker reuzenslalom op haar naam en in 2015 ook de Wereldbeker combiné. In 2015 kroonde ze zich tot wereldkampioene in de reuzenslalom en de super-G. Op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi veroverde Veith zilver in de reuzenslalom en goud in de super-G. Nadat ze door een zware knieblessure het volledige seizoen 2015-2016 miste, bereikte Veith nooit meer haar oude niveau. Toch leek ze op de Winterspelen in Pyeongchang opnieuw het goud weg te kapen op de super-G, tot de Tsjechische snowboardster Ester Ledecka haar totaal verrassend met een honderdste van een seconde klopte.

Na het afscheid van Veith heeft Oostenrijk voor het eerst sinds 1993 geen actieve skiester met een Wereldbeker of olympische titel op haar palmares. De 31-jarige Nicole Schmidhofer, in 2017 wereldkampioene super-G en in 2019 eindwinnaar van de Wereldbeker afdaling, is nu de meest gelauwerde nog actieve Oostenrijkse.

De jongste jaren kreeg Veith vaker met blessures af te rekenen. “Maar het is niet alleen daarom dat ik stop. Ik nam de beslissing door verschillende kleinere factoren. Het is moeilijk om één bepaalde hoofdreden aan te duiden. Laat ons zeggen dat mijn toekomstplannen gewijzigd zijn, ik heb nu andere dromen.”