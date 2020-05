Prinses Elisabeth afgestudeerd in middelbaar

Kroonprinses Elisabeth (18) is officieel afgestudeerd in het middelbaar onderwijs. Tijdens een online proclamatie werd ze zaterdag opgenomen in de ‘Class of 2020’ van haar internationale kostschool in Wales. Vanaf nu kan de dochter van koning Filip en koningin Mathilde zich focussen op haar universitaire studies: ze volgt komend academiejaar een legeropleiding.