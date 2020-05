Nicolas Colsaerts vierde in derde virtueel golftoernooi Europese Tour

Nicolas Colsaerts is zaterdag op een gedeelde vierde plaats geëindigd in het derde BMW Indoor Invitational. Op de virtuele Eichenried golfbaan van München kwam de 37-jarige Brusselaar rond in 72 slagen, één onder par. Hij sloeg drie birdies en een eagle, maar moest ook vier bogeys noteren.

De zege was voor de Nederlander Will Besseling. Met 69 slagen, vier onder, deed hij twee slagen beter dan de Fransman Alexander Levy en de Engelsman Connor Syme. De 34-jarige Besseling was nog niet erg succesvol op het hoogte niveau, maar slaat de balletjes thuis erg bedreven. In het eerste BMW Indoor werd hij al derde, in het tweede tweede. De 10.000 dollar die zijn zege opbracht, mag hij aan een goed doel naar keuze schenken.

Eindstand - par 73:

1. Will Besseling (Ned) 69 -4

2. Alexander Levy (Fra) 71

. Connor Syme (Eng) 71

4. Nicolas Colsaerts (Bel) 72

. Martin Kaymer (Dui) 72

. Raphaël Jacquelin (Fra) 72

7. Benjamin Hébert (Fra) 73

. Laurie Canter (Eng) 73

9. Bernd Wiesberger (Oos) 74

10. Jason Scrivener (Aus) 75

. Adrian Meronk (Pol) 75

. Sebastian Garcia Rodriguez (Spa) 75