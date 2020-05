Ezeltje dolgelukkig wanneer het baasje terugziet na twee maanden lockdown

De afgelopen twee maanden bracht de Spaanse Ismael Fernández eenzaam in lockdown door, gescheiden van zijn familie. Maar Ismael miste niet alleen zijn familie op het platteland, maar ook zijn geliefde ezel Baldomera. En het is duidelijk dat Baldo hem ook miste.

In normale omstandigheden bezocht Fernández zijn ezeltje minstens één keer per week. Dan wandelden ze samen door de heuvels of lagen ze te chillen in een wei. Maar de strenge quarantaine die de Spaans regering uitriep, strooide roet in het eten. Tot eerder deze week de quarantaine opgeheven werd en Fernández terug naar Baldo kon.

“De meeste mensen wilden op café of restaurant maar ik wou enkel maar mijn ezeltje terug zien. Ik miste haar ongelofelijk hard,” zegt Ismael “Het eerste wat ik deed was haar opzoeken.” Vanaf het moment dat hij haar roept, komt de ezel aangelopen. Fernández hield het niet droog, maar ook Baldo toonde heel wat emotie: “Zo’n geluid heb ik nog nooit gehoord van haar. Ze huilde samen met mij van geluk.”

Sinds hij zijn geliefde dier terug zag, wijkt Ismael amper van haar zijde. “Ik denk dat mijn broer wel wat jaloers is, maar ja, ze ziet mij gewoon liever.”