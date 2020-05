Union haalt jonge Belg Senne Lynen in Nederland

Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met de 21-jarige middenvelder Senne Lynen. Dat maakte het team uit de Proximus League zaterdag bekend. Lynen, die jeugdinternational was van de U15 tot de U19, ondertekende een contract voor drie jaar.

Lynen zette zijn eerste voetbalpasjes bij Lierse. Tussen 2014 en 2018 trok hij naar de academie van Club Brugge om vervolgens in 2018 naar het Nederlandse Telstar te verkassen. Met het Nederlandse team, dat uitkomt in de tweede klasse, speelde hij 68 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde en vijf assists gaf.

“Onze nieuwe middenvelder kan zowel verdedigend, centraal als aanvallend uitgespeeld worden”, klinkt het bij de Brusselaars.

Union liet vrijdag weten de samenwerking met zijn coach Thomas Christiansen te stoppen. Christiansen, die de Deense en de Spaanse nationaliteit heeft, was sinds 1 juli 2019 in dienst bij de Brusselse club. De naam van Felice Mazzu, die na zijn ontslag bij KRC Genk in november vorig jaar zonder club zit, duikt op als opvolger.