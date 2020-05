Opnieuw Haspengouw Markt, maar op twee locaties: “We stonden liever op onze vertrouwde plek”

Sint-Truiden -

Exact na 70 dagen lockdown is er opnieuw een wekelijkse Haspengouw Markt in Sint-Truiden. Door de coronacrisis werden het aantal kramen beperkt evenals het aantal bezoekers die tegelijkertijd de markt op mochten gelimiteerd. Zowel op de Grote markt als op de Veemarkt moest elke bezoeker via de aparte ingang om de aankopen te doen. Op beide markten stonden 50 kramen, het maximum dat toegelaten was. De veiligheid van de bezoekers en marktkramers was een prioriteit. Aan de marktkramers en de bezoekers werd gevraagd om alle maatregelen voor de veiligheid goed op te volgen.