In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kan je tegenwoordig een waanzinnige ‘anamorfische illusie’ terugvinden. Stormachtige golven lijken gevangen te zitten in een appartement dat volledig door ramen is omgeven. Zo een anamorfische illusies doen zaken die eigenlijk gewoon vlak zijn toch als driedimensionaal lijken. Het technologiebedrijf d’strict heeft met deze illusie, simpelweg ‘Wave’ genoemd (oftewel ‘golf’) volgens zichzelf de grootste anamorfische illusie ter wereld gemaakt.