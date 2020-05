Lady Gaga wil stoppen met alcohol, maar dat blijkt moeilijk: “Ik kan ook gewoon blij zijn dat ik nog leef”

Lady Gaga denkt erover na nuchter door het leven te gaan. De zangeres zou graag willen stoppen met drinken, maar dat is haar vooralsnog niet gelukt. Zo vertelt ze in de Apple Music-podcast van Zane Low.

Op haar nieuwe album Chromatica, dat over een week verschijnt, is het een thema. Zo zingt ze op het nummer 911 over een antipsychoticum dat ze slikt. Hoewel Gaga ook kampt met chronische pijn, gebruikt ze daar niets voor. “Ik slik geen medicatie tegen de pijn, omdat dat niet gezond voor me is. Maar ik heb geflirt met het idee van nuchterheid. Ik ben er nog niet, maar op het hele album flirt ik met dat idee. Het is iets wat naar boven kwam toen ik werkte aan de pijn die ik voelde.”

Stoppen met alcohol is de 34-jarige zangeres nog niet gelukt. “Onderdeel van mijn herstel was om te denken: nou, ik kan mezelf elke dag vervloeken dat ik nog steeds drink, of ik kan gewoon blij zijn dat ik nog leef en doorga en me goed genoeg voelen.”

Wel is Gaga gestopt met roken. “Ik rookte tijdens de opnames van dit album en toen we klaar waren, stopte ik. Het was het meest bizarre en mooie dat kon gebeuren: dat deze muziek me eigenlijk heeft genezen.”