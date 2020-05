Twee coronaspuwers aangehouden in Antwerpen en Mechelen

In Antwerpen en Mechelen zijn donderdagavond respectievelijk een man een vrouw opgepakt na een spuwincident. Dat meldt het Antwerpse parket zaterdag. De twee zijn vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens ook aangehouden. De voorbije twee maanden zijn al tientallen mensen opgepakt omdat ze in tijden van de coronapandemie spuwden, hoestten of niesden naar hulpdiensten of burgers.