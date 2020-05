Aanschuiven voor uitverkoop Blokker: “Voor deegmachine blijf ik wel paar uur staan”

Heusden-Zolder -

Zoals reeds bekend is Blokker overgenomen en verandert de naam van de winkels in Mega World. Vandaag worden er in de vestigingen van de keten nog een grote uitverkoop gehouden. Ook in de vestiging aan de Koolmijnlaan in Heusden Cité. Daar stond deze morgen, nog lang voor openingstijd, een lange rij aan te schuiven.