Belgian Cats kunnen naar Amerika afreizen voor start WNBA

De Verenigde Staten willen bepaalde buitenlanders dan toch toestaan om naar de VS te reizen. Dat is onder meer goed nieuws voor Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever) die deze zomer misschien nog in de WNBA zullen uitkomen. Omwille van het corona-virus ging de WNBA op 15 mei niet van start en werd uitgesteld naar een latere datum. Als de NBA effectief half juli in Disney World en zonder publiek heropstart zal de WNBA ook komen met een datum om het seizoen aan te vatten.