Met nadarhekken als scheidingslijn voor de looprichtingen is zaterdag na twee maanden de wekelijkse markt in de Vennestraat heropend. Zij het met minder kraampjes en bezoekers dan voor de coronacrisis.

Ondanks dat bezoekers maar via drie toegangen de markt kunnen bereiken is het nergens aanschuiven. Aan elke toegang staan gemeenschapswachten die elke bezoeker een portie ontsmettingsspray in de handen ...