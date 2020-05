De cruciale coronavragen die zelfs de wetenschap nog niet kan beantwoorden

Bouwen patiënten immuniteit op? Zijn kinderen besmettelijk? Verspreidt het virus zich ook via de lucht? En zullen de warme temperaturen een einde maken aan de epidemie? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen waar de wetenschap helaas nog geen helder antwoord op heeft. Soms zijn wetenschappers het grondig oneens met elkaar, maar vaak is gewoon méér tijd nodig om het te onderzoeken. Wat weten we nu wél al? En waarom is het belangrijk die vragen te beantwoorden?