Na zoveel extreme reizen kon dit land Tom Waes wél nog verbazen

Tom Waes bezocht al de meest extreme plekken. Hij verkende de verdrinkende Tuvalu-eilanden en hij ploegde door het smeltende Groenland, maar in Japan was hij nog nooit geweest. Met een driedelige Reizen Waes-special zet hij dat recht. “Japan is heel apart en gesloten. Maar zó fascinerend dat ik er zeker terugkeer.” 7 zaken die Tom Waes verbaasden in het land van geisha’s en vechtende blote mannen.