Premier Wilmès pleit voor “regering van grote eenheid”

Premier Sophie Wilmès wil snel werk maken van een volwaardige federale regering die zo breed mogelijk gesteund wordt. “Hoe groter de meerderheid hoe beter”, zegt ze zaterdag in De Tijd. De Franstalige liberale wil met de tien partijen die haar minderheidskabinet ondersteunen gesprekken voeren over zo’n coalitie en een relanceplan. Op Vlaams Belang en PVDA na zijn dat alle partijen in de Kamer.