Jongeman aangehouden voor poging doodslag op ex-vriendin (21) in Oudsbergen

Oudsbergen -

De onderzoeksrechter heeft een 28-jarige man aangehouden, die woensdagavond zijn 21-jarige ex-vriendin had proberen wurgen in een bosje in Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) in Oudsbergen. Dat maakte het parket van Limburg vrijdagavond bekend. Een buurtbewoner hoorde het slachtoffer om hulp schreeuwen en kon de man van haar aftrekken. Vervolgens nam de buurtbewoner haar mee naar zijn appartement.