Minstens 97 doden bij crash in Pakistaanse woonwijk, maar als bij wonder ook overlevenden

Vrijdag zijn 97 mensen om het leven gekomen toen een lijnvliegtuig na een technisch probleem neerstortte in een woonwijk van Karachi, in het zuiden van Pakistan, zo blijkt uit een nieuwe balans die de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt hebben. Twee mensen overleefden de crash. De Airbus A320 van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA had een honderdtal mensen aan boord.