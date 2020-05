Sinds De Naam van de roos en De Da Vinci Code staan de tempeliers vooral bekend als een sinistere ridderorde, rijk en verwikkeld in duistere complotten. Via de Heilige Graal en het Vaticaan zouden ze vandaag nog heel wat invloed hebben, ook al werd de organisatie 700 jaar geleden vernietigd. Dat de tempeliers hun bakermat in het oude graafschap Vlaanderen kenden, is nauwelijks nog geweten. Auteur Jan Hosten frist ons geheugen op.