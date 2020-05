Elke dag opnieuw vechten tegen misselijkheid, zenuwpijnen en uitputting. Marc Hemeryck (60) uit Heusden-Zolder doet het al ruim elf jaar. “Ik wist niet wat misselijkheid en pijn was, tot ik autonoom falen kreeg.” Naast klassiek medicatie is vreemd genoeg ook nicotine cruciaal om zijn leven draaglijk te maken. “Zonder mijn e-sigaret ben ik te misselijk om te eten, lezen of tv te kijken.”