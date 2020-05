‘Stijn Vreven: pure haat, pure liefde’. De titel van het boek van Dave Peters over de Hasseltse ex-profvoetballer en trainer vat zijn leven treffend samen. We brachten de auteur en het hoofdpersonage samen voor een duik in het verleden. “Ik had al snel door dat ik door mijn uiterlijk en mijn persoonlijkheid een controversieel figuur zou worden.”