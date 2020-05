Prins William en Kate spelen spelletje bingo met rusthuisbewoners

De Hertog en de Hertogin van Cambridge hebben woensdag avond een aantal rusthuis bewoners verrast met een online spelletje bingo.

Om de ouderen een hart onder de riem te steken en de eenzaamheid wat te verlichten besloten prins William en Kate Middleton te videochatten met enkele rusthuisbewoners in het Shire Hall Care Home in Cardiff in Groot-Brittannië. Het werd uiteindelijk geen saai gesprek, want de prins en prinses besloten om mee te spelen met een spelletje bingo. Tot groot plezier van de bejaarden natuurlijk. Al kon het volgens een van de bewoonsters de volgende keer wel beter