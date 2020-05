WHO: Zuid-Amerika nieuw epicentrum van pandemie

Zuid-Amerika is “een nieuw epicentrum” van de pandemie van het coronavirus, met een alarmerende toestand in Brazilië, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag gezegd.

“Zuid-Amerika is een nieuw epicentrum van de ziekte geworden. We zien het aantal gevallen in veel Zuid-Amerikaanse landen stijgen. De ongerustheid betreft veel van deze landen, maar het zwaarst getroffen is in dit stadium duidelijk Brazilië”, zei de verantwoordelijke voor noodsituaties bij de WHO, Michael Ryan, op een virtuele conferentie vanuit Genève.

Brazilië telt volgens de WHO bijna 300.000 gevallen en 19.000 doden op 210 miljoen inwoners, waarmee het op de derde plaats van de wereld komt wat het aantal gevallen betreft, na de Verenigde Staten en Rusland.

De drempel van 20.000 doden is al overschreden volgens een telling van het Franse persbureau AFP.

Een collectief van Braziliaanse vorsers stelt dat de officiële cijfers vijftien keer lager liggen dan de realiteit en dat het land meer dan 3,6 miljoen besmette mensen heeft.