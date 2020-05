Zware crash op brug over autosnelweg in Zolder: een persoon kritiek

Heusden-Zolder -

Een 27-jarige vrouw uit Heusden-Zolder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Vogelsancklaan in Zolder. Ter hoogte van de brug over de E314 botste een bestelwagen eerste en geparkeerde oplegger en werd daarna door een achterligger geraakt. De weg was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.