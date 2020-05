Kinderen en jongeren kunnen deze zomer op kamp: “Bubbels van vijftig kinderen”

Kinderen en jongeren kunnen komende zomer op kamp. “Dat is goed nieuws voor kinderen en hongeren die ongeduldig zaten te wachten. Het geeft hoop en perspectief voor meer dan 1 miljoen kinderen”, zei Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).

Heel wat kinderen en jongeren wachten al weken in spanning af of ze deze zomer op kamp kunnen of niet. Vrijdagavond kon Dalle eindelijk het verlossende antwoord geven. “Ik zei enkele weken geleden ‘Liever een late ja, dan een vroege nee.’ En het is zo ver. Er is ja gezegd. De zomerkampen en jeugdactiviteiten kunnen doorgaan. Dat is er beslist. Dat is goed nieuws voor kinderen en hongeren die ongeduldig zaten te wachten. Het geeft hoop en perspectief voor meer dan 1 miljoen kinderen”, zei Dalle op de persconferentie.

“Zomerkampen en activiteiten kunnen doorgaan, maar het zal wel anders zijn. Maar daarom niet minder fantastisch. Er is in detail gewerkt aan regels die zullen nageleefd worden. En we rekenen daarbij op iedereen. Op ouders, leiding en jongeren en kinderen zelf. Het risico zullen we nooit tot nul herleiden. Maar de regels geven alvast belangrijke leidraad. De zomer van 2020 wordt er een om nooit te vergeten”, aldus nog Dalle.

Bubbels van vijftig kinderen

De experten hebben een basishandleiding gecreëerd. Die bevat regels voor het jeugdwerk, maar ook concrete zomerplannen voor alle organisatoren. Dat wil zeggen voor alle 95.000 jonge vrijwilligers en voor het realiseren van 23.000 kampen en activiteiten.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk jongeren kunnen deelnemen. Enkel de kinderen die recente ziekteverschijnselen vertoond hebben worden uitgesloten. Kinderen die tot een risicogroep behoren moeten een medisch attest kunnen voorleggen.

Het is vooral belangrijk dat er aan contact tracing kan gedaan worden en daarom willen de experten goed kunnen registeren welk kind op welke activiteit was. Daarvoor zijn goed uitgebouwde medische fiches belangrijk.

Concreet betekent dit dat er contactbubbels van maximum 50 kinderen, jongeren en begeleiders zullen komen. Binnen die bubbels is er geen fysieke afstand nodig. Er zullen welk verschillende hygiënemaatregelen komen op basis van leeftijden. En er wordt verder nog gewerkt aan een sterke noodprocedure en een permanentiesysteem.

Buitenlandse kampen mogen ook doorgaan van zodra de landsgrenzen opengaan. Maar er wordt een perimeter ingesteld van 150 km vanaf onze grenzen.

Speeltuinen opnieuw open

De minister liet ook nog weten dat vanaf woensdag de speeltuinen opnieuw mogen openen. “Het lijkt een detail, maar voor veel kinderen is het essentieel.”