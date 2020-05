Hechtel-Eksel / Pelt -

Onder luid applaus verliet Sonja Gyssels (54) vrijdagnamiddag het Mariaziekenhuis in Pelt. Half maart belandde ze er als eerste coronapatiënt op de afdeling intensieve zorgen. Ze vocht er voor haar leven, maar na bijna twee maanden is ze nu weer bij haar gezin in Eksel.