Tijdreizen weer mogelijk in Gallo-Romeins Museum

Tongeren - Vanaf vrijdag 29 mei verwelkomt het Gallo-Romeins Museum opnieuw bezoekers. Ze kunnen er comfortabel en veilig genieten van zowel de permanente expositie ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ als de tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’. De goud- en zilverschatten van Daciërs en Geten, fascinerende volkeren uit het oude Roemenië, staan er nog te blinken tot 2 augustus. Daarna moeten ze onherroepelijk terug naar hun thuisland.

Net zoals andere musea moest ook het Gallo-Romeins Museum midden maart zijn deuren sluiten ten gevolge van het nieuwe coronavirus. De tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’ beleefde toen hoogdagen, met tot 600 bezoekers per dag. Al 25.000 mensen raakten geboeid door het verre verleden van Roemenië. Ook families met kinderen en mensen met Roemeense roots vonden hun weg naar Tongeren. Door de heropening van het museum én de verlengde bruikleentermijnen krijgt iedereen de kans om alsnog van de expositie te genieten. Dacia Felix? De titel van de tentoonstelling verwijst naar een belangrijke inheemse bevolkingsgroep die pakweg 2000 jaar geleden leefde in wat vandaag Roemenië is: de Daciërs. Felix betekent ‘gelukkig’, ‘welvarend’, ‘zalig’. Zo werd het gebied door de Romeinen gekarakteriseerd, nadat ze het veroverd hadden.

Het parcours in het museum is rechtlijnig, er is veel ruimte. Bovendien worden bezoekers slechts druppelsgewijs toegelaten. Mensen moeten vooraf een tijdslot reserveren. Dit alles garandeert meer dan ooit een unieke beleving. De objecten worden mooi uitgelicht. Ze schitteren in een eigentijds decor, tegen de achtergrond van filmprojecties van Roemeense natuurlandschappen en archeologische sites. Kinderen genieten van een speciale audiotour en spelapplicaties. Alle apparaten worden na gebruik ontsmet. In het hele museum staan desinfecterende handgels.

Waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur An Christiaens: “Mond-tot-mondreclame maakte dat Dacia Felix steeds meer bezoekers trok. Mensen waren aangenaam verrast door het boeiende onderwerp, de sfeervolle vormgeving en de prachtstukken. Het is één van onze mooiste exposities ooit. Wekenlang kregen we dagelijks telefoontjes en mails met vragen over een eventuele verlenging. We zijn dan ook blij dat we dit samen met de Roemeense musea en Europalia hebben kunnen realiseren."

Er is ook goed nieuws voor mensen die vooral interesse hebben in het verre verleden van onze eigen regio. De permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ is opnieuw toegankelijk. Het parcours is handig chronologisch opgezet. Bezoekers ontdekken meer dan 2000 voorwerpen uit het dagelijks leven van onze voorouders. Achtereenvolgens exploreren ze de wereld van de eerste mensen, Bandkeramische boeren, Kelten, Eburonen, Gallo-Romeinen en Franken. Er zijn educatieve filmpjes, menselijke figuren in kunsthars, een fotozoektocht … Ook in deze tentoonstelling worden bezoekers aangezet om frequent gebruik te maken van desinfecterende handgels. Het museum zet bovendien extra personeel in om te attenderen op het respecteren van de anderhalve meter afstand, mocht dat nodig zijn. Ze maken ook zitbanken, leuningen, lichtknoppen, etc. veelvuldig schoon. Voor een bezoek aan ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ en aan ‘Dacia Felix’ moet vooraf gereserveerd worden. Dit kan vanaf woensdag 27 mei, zowel telefonsch als digitaal. Meer informatie hierover vindt u op de website van het museum.

Waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur An Christiaens: “Met de tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ won het Gallo-Romeins Museum in 2011 de prijs van Europees Museum van het Jaar. Het is een fantastische expositie om samen met kinderen te bezoeken. Keer op keer krijgen we felicitaties voor de toegankelijke manier waarop we het leven van onze voorouders presenteren en duiden."