Dilsen-Stokkem -

De politie heeft vrijdagnamiddag drie personen gearresteerd die zich even daarvoor misdragen hadden in een supermarkt in de Oude Kerkstraat in Dilsen. Rond 14 uur waren ze de winkel binnengestapt en begonnen op de winkelwaren, groeten en fruit te spuwen terwijl ze ‘corona’ schreeuwden. De politie werd meteen gebeld. De agenten konden het trio op de parking van de winkel arresteren. De drie werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.