Belgen die vastzaten in ‘coronahotel’ op Tenerife hebben hun geld teruggekregen

Reisorganisatie TUI heeft 124 landgenoten die dit voorjaar in quarantaine werden geplaatst in hun hotel op Tenerife een compensatie uitgekeerd. Een aantal toeristen kreeg zelfs de volledige reis terugbetaald. In het hotel was Covid-19 vastgesteld.

De krokusvakantie was nog maar pas begonnen toen het H10-hotel Costa Adeje Palace in Tenerife in lockdown werd geplaatst. Bij een Italiaanse toerist die er verbleef werd Covid-19 vastgesteld. Daarop werden alle aanwezigen voor veertien dagen in quarantaine geplaatst en kon niemand het hotel nog in of uit. De eerste dag moest iedereen zelfs in zijn kamer blijven en kregen de gasten een zakje met eten en drank op de kamer in plaats van all-in. Niet meteen de vakantie waarvan iedereen had gedroomd en waarvoor ze zoveel geld hadden betaald dus.

Onder de gasten in het hotel ook een kleine 150 Belgen, waarvan enkele tientallen tickets en hotel zelf hadden geboekt. De 124 landgenoten die via reisorganisatie TUI hadden geboekt, hebben nu een compensatie gekregen.

“Om te beginnen, en dat willen we zeker benadrukken, heeft de hoteluitbater geen euro extra aangerekend voor de periode die de toeristen langer in het hotel hebben verbleven door de lockdown. Hij had zich op overmacht kunnen beroepen, maar dat deed hij niet. Hij heeft de gasten die er een week langer logeerden en die er dus ook moesten eten en drinken er geen euro extra voor aangerekend”, zegt Piet Demeyere van TUI.

TUI, dat een extra vliegtuig moest sturen om de landgenoten een week later dan voorzien terug te halen, heeft de landgenoten die bij hen geboekt hadden nu ook een financiële compensatie gegeven. Dat was de toeristen beloofd, maar ze moesten geduld oefenen. Nu hebben ze de centen op hun rekening kregen.

Stefaan De Coster zat met zijn gezin in quarantaine Foto: rr

“Een mooie geste, dat mag ook eens gezegd worden”, zegt Stefaan De Coster uit Denderhoutem die met zijn gezin in quarantaine zat. Hoeveel hij precies kreeg, vertelt hij liever niet, maar hij is wel tevreden met de manier waarop TUI de zaak heeft afgehandeld.

Samen met enkele andere landgenoten die de dag voor het hotel in lockdown ging waren aangekomen op Tenerife, kreeg hij zijn reis terugbetaald. “Die mensen hebben niet de vakantie gekregen waarvoor ze betaald hadden, hebben de hele tijd in quarantaine gezeten en hebben het hoteldomein geen dag kunnen verlaten”, zegt Piet Demeyere.

De andere landgenoten die tijdens de krokusvakantie in het H10-hotel Costa Adeje Palace verbleven, kregen een vergoeding voor de dagen die ze geboekt en betaald hadden maar die ze in quarantaine moesten doorbrengen. Dus niet voor de dagen die ze extra op Tenerife moesten blijven. “Wie bijvoorbeeld voor zeven dagen had geboekt en drie dagen in quarantaine zat en vier dagen gewoon kon genieten, krijgt die drie dagen terugbetaald”, zegt TUI.

Over hoeveel de organisatie precies heeft uitbetaald en wie uiteindelijk hoeveel kreeg, wordt niet gecommuniceerd.

