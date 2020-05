Duizenden euro’s cash geld en wiet gevonden bij stempelende Genkenaar

Genk / As -

Een 21-jarige Genkenaar zit sinds woensdag in de gevangenis van Hasselt opgesloten. De man werd dinsdagavond gearresteerd bij een controle op de Kielenswenbergweg in Winterslag nadat agenten van de politiezone CARMA in de auto een hoeveelheid cannabis en cash geld vonden. Bij een huiszoeking in As werd nog eens 16.000 euro en drugs gevonden. De politie nam het geld, de drugs, de auto en de gsm in beslag.