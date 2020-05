Besmettingen blijven toenemen en immuniteit blijft uit: kritiek op Zweedse coronastrategie

Zweden werd aanvankelijk genoemd als voorbeeld dat een soepele houding in de coronacrisis zou kunnen werken. Het Scandinavische land voerde geen lockdown in, de horeca bleef open en kinderen gingen gewoon naar school. Het optimisme over de Zweedse aanpak is echter omgeslagen, want het land heeft inmiddels het hoogste aantal besmettingen per duizend inwoners in heel Europa.