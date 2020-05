Diest / Tessenderlo - Een 38-jarige chauffeur uit Tessenderlo zijn auto is in beslag genomen omdat hij bij een controle in de Antwerpsestraat in Diest geen geldig verzekeringsbewijs voor zijn voertuig kon voorleggen. De man krijgt zijn voertuig pas terug als hij zich in orde heeft gesteld met de verzekeringsmaatschappij. Hij riskeert later voor de rechter te moeten verschijnen wegens het rijden zonder verzekering.