In India en Bangladesh heeft de cycloon Amphan al minstens 106 mensenlevens geëist, blijkt vrijdag uit de meest recente cijfers.

Hoewel de cycloon van woensdag aanzienlijke materiële schade veroorzaakte in de twee Zuid-Aziatische landen, is het aantal doden relatief beperkt gebleven. Eerdere cyclonen in de regio eisten soms duizenden ...