‘Wondermiddel’ van Trump opnieuw zwaar gebuisd: verhoogde kans op overlijden én hartritmestoornissen

De grootste studie tot nog toe naar malariamiddel hydroxychloroquine is vernietigend voor het gebruik ervan bij Covid-19-patiënten. Amerikaanse wetenschappers analyseerden de behandeling van 96.000 patiënten wereldwijd en concluderen dat het ronduit gevaarlijk is. Het geneesmiddel verhoogt beduidend de kans op overlijden en hartritmestoornissen. “Als er ooit hoop was voor dit medicijn tegen covid, dan is dit de dood ervan”, zegt cardioloog Eric Topol in The Washington Post.