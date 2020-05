Zuhal Demir (N-VA): "Ontdek Vlaanderen tijdens de zomervakantie"

Kunnen we deze zomer op vakantie naar het buitenland? In Europa wordt druk overlegd over het openen van de grenzen. Ook België overloopt met buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg wat de mogelijkheden zijn tijdens de zomerperiode. Maar op dit moment blijft er toch vooral veel onduidelijkheid bestaan. “Het wordt tijd dat er een uniforme, gecoördineerde aanpak vanuit Europa komt”, zegt Vlaams Minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in ons TVL-Nieuws. “Voorlopig blijft het koffiedik kijken of de grenzen terug open zullen gaan.” Minister Demir voert dan ook campagne voor een vakantie in eigen land. “Het is belangrijk dat de coronacijfers blijven dalen. Daarnaast ondersteunen we op die manier ook de eigen toeristische sector, die het zeer moeilijk heeft.”