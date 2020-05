Vier nieuwe corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen hebben de afgelopen 24 uur vier mensen de strijd tegen het coronavirus verloren. Ook in de woonzorgcentra in onze provincie werden twee nieuwe sterfgevallen gerapporteerd.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg meldt vandaag twee nieuwe corona-overlijdens. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het AZ Vesalius in Tongeren moesten elk één sterfgeval betreuren. In de overige Limburgse ziekenhuizen waren er geen overlijdens. Enkel van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt bereikten ons geen cijfers. Sinds de uitbraak van de pandemie stierven al minstens 405 patiënten met Covid-19 in de Limburgse ziekenhuizen.

Opvallend is ook dat de druk op de ziekenhuizen opnieuw lichtjes toeneemt. Vandaag liggen er 112 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, dat zijn er vijf meer dan afgelopen dinsdag nog het geval was. De toename is het opvallendst in het AZ Vesalius in Tongeren. Daar steeg het aantal patiënten met Covid-19 in twee dagen tijd van tien naar vijftien opgenomen personen. In de twee grootste Limburgse ziekenhuizen, het ZOL en het Jessa Ziekenhuis, blijven de cijfers wel dalen. In beide ziekenhuizen zijn vandaag nog precies 37 patiënten met Covid-19 opgenomen, dat zijn er zowel in Genk als in Hasselt drie minder dan gisteren.

In de woonzorgcentra in onze provincie werden de afgelopen 24 uur twee nieuwe overlijdens gemeld, wat het totale sterftecijfer in de Limburgse woonzorgcentra naar 513 brengt.