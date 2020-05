130 gezinnen krijgen extra voedselpakket

Beringen - De interculturele raad organiseerde in samenwerking met stad Beringen van 29 april tot 13 mei een voedselinzameling. Gedurende twee weken konden klanten van deelnemende supermarkten producten met een lange houdbaarheid aankopen ter ondersteuning van deze actie. De interculturele raad verdeelde de gevulde pakketten op woensdag 20 mei aan de meest kwetsbare gezinnen. “De actie is een succes” laat burgemeester Thomas Vints weten. “We hopen soortgelijke solidariteitsacties in de toekomst te kunnen herhalen.” Elk pakket bestaat uit enkele basisproducten zoals suiker - koffie – thee – smeerboter – olie – spaghetti – pasta – eieren – confituur – choco – bloem – rijst– linzen – groenten in blik – tomatenblokjes – tomatenpuree – pastasaus – zout – fruitsap – kaas – worstjes – handzeep – douchegel - shampoo en tandpasta. Maar ook groenten en fruit waren te vinden in elk pakket. Olie, spaghetti, pasta en groenten in blik werden het meeste gedoneerd. Daarnaast ontvingen we ook nog producten zoals chocolade, koekjes, visconserven, chips, dadels, honing, limonade … Die producten worden verdeeld over de pakketten.

De voorzitter van de interculturele raad, Necdet Erol is erg tevreden over het resultaat van deze solidariteitsactie: “Ik wil graag alle deelnemende supermarkten, weldoeners, vrijwilligers en leden van het dagelijks bestuur van de Interculturele raad bedanken. Samen konden we de voedselpakketten samenstellen.” “Daarnaast bedanken we ook graag uitdrukkelijk de Ahmadiyya Moslim gemeenschap, Semersah en BIF – Milli Görüs voor hun grote bijdrage aan de voedselpakketten. In totaal ontvingen we 1435 euro aan giften, bedankt hiervoor!” vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin enthousiast.

Het is nog maar eens duidelijk geworden dat de Beringenaren ook in deze bijzondere periode niet twijfelen om hun warm hart te tonen voor solidariteitsacties. Schepen Hilal Yalçin vertelt over het succes van de voedselinzameling: “Het is de eerste keer dat dergelijk initiatief in samenwerking met stad Beringen georganiseerd wordt, én wat een succes! We zijn erg blij dat zo veel Beringenaren producten doneerden of een gift deden om de actie te ondersteunen. Allemaal samen hebben we ervoor gezorgd dat 130 kwetsbare gezinnen een extra voedselpakket ontvingen in deze bijzondere en moeilijke periode.”