Markten gaan terug van start

Beringen - Heb jij de markt ook zo gemist? Vanaf vandaag 22 mei, zijn de marktkramers weer van de partij in Beringen! Wat verandert er door corona, en hoe zorgen we voor je veiligheid, als je naar de markt komt? Er zullen niet meer dan 50 kramen staan. Er wordt extra ruimte tussen de kramen voorzien. Alle vaste voedings-, en bloemenkramen worden elke week toegelaten, de rest krijgt een beurtrol. Ontsmet uw handen bij het betreden van de markt. Let op de aangebrachte signalisatie.Afstand houden blijft belangrijk.

De marktkramers dragen verplicht een mondmasker. Kom je naar de markt? Dan raden we je aan om ook een mondmasker, of neusmondbedekking te dragen. Iets eten of drinken is niet toegestaan. Je mag niet fietsen tussen de marktkramen. Kijk met je ogen, niet met je handen. Raak enkel aan wat je koopt. Winkel alleen en niet langer dan noodzakelijk. Is het druk aan een kraam? Wandel verder en kom later even terug.

?? www.beringen.be