Onduidelijkheid over speeltuintjes: in de ene gemeente open, elders wachten op toestemming

Bilzen / Genk / Hasselt / Lommel / Sint-Truiden / Oudsbergen -

Bij de lokale besturen heerst onduidelijkheid over het al dan niet heropenen van buurtspeeltuintjes. In sommige gemeenten zijn ze (weer) geopend, op andere plaatsen wordt gewacht op toestemming van de overheid. Mogelijk volgt er later vandaag een definitieve beslissing.