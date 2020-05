Delhaize Diepenbeek telt automatisch klanten die winkel binnen mogen

Diepenbeek -

Onze manier van dagelijks winkelen is door de coronacrisis helemaal veranderd. Veiligheid in de supermarkt voor uzelf en de andere klanten staat voorop. Niemand kijkt nog op van een mondmasker, ook al is het in de winkel niet verplicht. Bedrijven spelen gretig in op de gezondheidsrage door het coronavirus. Beveiligingsfirma Varel uit Hasselt brengt een zuil op de markt. Die telt in de Delhaize in Diepenbeek het aantal aanwezigen automatisch en geeft aan wanneer het maximum aantal klanten bereikt is.