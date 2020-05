Psychiatrische ziekenhuis Asster test covid-19 vrij op beide campussen

Sint-Truiden -

Het Psychiatrische ziekenhuis Asster is op beide locaties coronavrij. Dat bleek uit de testen op 25 april voor alle PVT-bewoners en op 18 en 19 mei werden alle patiënten en medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis getest, hierbij werden ook de medewerkers van de mobiele teams (Reling, Ligant-Reling werkingsgebied, DD) en de ziekenhuisschool De Radar betrokken. Van de 900 personeelsleden en 500 patiënten bleek slechts één medewerker, die vrij recent besmet was met het covid-19 virus en intussen hersteld is testte nog rest-positief.