Eerste Beringse markt is vrijdagmorgen terug opengegaan

Vandaag vond in Beverlo centrum voor het eerst na maanden opnieuw de wekelijkse markt plaats. Het uitzicht van de markt is grotendeels veranderd. Marktkramers dragen verplicht een mondmasker. Voor het betreden van de markt worden bezoekers gevraagd om hun handen te ontsmetten. De sfeer is anders maar de bezoekers zijn blij dat ze terug naar de markt kunnen gaan.

In Beringen is er in normale omstandigheden drie keer per week een markt. Op woensdag is dat in Beringen-centrum, op vrijdag in Beverlo en op zondag in Paal. “Door het groot aantal veiligheidsmaatregelen ...