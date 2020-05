Egbert Lachaert wordt nieuwe voorzitter van Open Vld

Egbert Lachaert wordt de nieuwe voorzitter van Open Vld. Daarvoor haalde hij in de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen al voldoende stemmen. Er werden in totaal 16.100 geldige stemmen uitgebracht. “We sluiten een hoofdstuk af en er opent zich een nieuw”, sprak Lachaert als kersvers voorzitter.

