Cheerleader beseft te laat dat een giftige slang door het gras sluipt

Een Amerikaanse cheerleader wilde vorige week haar sprongen oefenen in de tuin, maar besefte niet dat er een adder onder het gras zat. De giftige koperkop aarzelde niet en sloeg toe toen het veertienjarige meisje te dicht in zijn buurt kwam.

De cheerleader voelde een helse pijn, maar had nog geen flauw idee wat er gebeurd was. Pas toen haar voet begon te zwellen, haastte ze zich naar de spoedafdeling. Daar ontdekten dokters de slang in de video die ze van haar training wilde maken.

Het bleek een giftige koperkop te zijn. De slangen zijn normaal gezien niet agressief tegenover mensen en hun gif is niet erg krachtig. Beten van een koperkop zijn doorgaans niet fataal, maar er wordt aangeraden altijd medische hulp te zoeken. Het gif kan dodelijkere gevolgen hebben als er een allergische reactie optreedt of als de beet geïnfecteerd raakt.

De cheerleader kreeg snel een dosis antigif en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze lag vijf dagen in het ziekenhuis, maar herstelde volledig van de slangenbeet.